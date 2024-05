Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Radka Klingerová, 63 let, Český Krumlov

Růžena Ženíšková, 79 let, Kájov

Milan Andruchovič, 77 let, Vyšší Brod

Poslední rozloučení na Českokrumlovsku. Kdo nás opustil v uplynulých dnech

Pohřební služba Kaplice:

Růžena Schönová, 83 let, Velešín

Pavel Dočekal, 74 let, Benešov nad Černou

Jiří Přáda, 73 let, Český Heršlák

Antonín Bílek, ned. 65 let, České Budějovice