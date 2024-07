Pohřební služba František Cimerhanzl Český Krumlov:

Josef Lovčík, ned. 85 let, Český Krumlov

František Gondek, ned. 74 let, Loučovice

Ladislav Jindra, 73 let, Zubčická Lhotka

Anna Vítová, 67 let, Český Krumlov

Marie Böhmová, 79 let, Kájov

Pohřební služba Kaplice:

Drahoslava Koriťáková, 64 let, Velešín

Václav Šubrt, 73 let, Pohorská Ves

Božena Wolfschlägerová, 74 let, Kaplice