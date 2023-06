Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Český Krumlov:

Margareta Kropáčková, ned. 76 let, Český Krumlov

Pavel Zeman, ned. 84 let, Český Krumlov

Anna Šmatová, 72 let, Vyšší Brod

Kaplice:

Věra Hlízová, 76 let, Benešov nad Černou

Miloslav Šimánek, 75 let, Benešov nad Černou

Křemže:

Růžena Paclíková, ned. 103 let, Chlum