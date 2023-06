Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Český Krumlov:

Jan Podskalský, ned. 83 let, Přísečná

Vladimíra Nováková, ned. 80 let, Horní Planá

Kaplice:

Vladimír Novák, 57 let, Horní Dvořiště

Ladislav Hampl, 63 let, Omlenička

Jana Munková, ned. 44 let, Černé Údolí

Antonín Adam, 84 let, Malonty

Anna Plzová, 71 let, Blansko

Emil Rolník, 68 let, Malonty

Křemže:

Marie Toncarová, 78 let, Netolice