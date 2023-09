Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pohřební služba Český Krumlov:

Antonie Chromková, 91 let, Dolní Třebonín

Věra Fefrlová, ned. 91 let, České Budějovice

Blanka Dobřichovská, ned. 75 let, Český Krumlov

Rudolf Dunka, 72 let, Český Krumlov

Božena Jandová, 75 let, Větřní

Pohřební služba Kaplice:

Ludmila Kokantová, 66 let, Velešín

Václav Mareš, 76 let, Kaplice

Václav Pexa, 72 let, Netřebice