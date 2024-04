Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Ladislav Šuga, 67 let, Hořice na Šumavě

Růžena Prajerová, ned. 81 let, Český Krumlov

Veronika Bohoňková, ned. 50 let, Český Krumlov

Pohřební služba Kaplice:

Pavel Iurista, 59 let, Benešov nad Černou

Magdalena Kováříčková, 76 let, Kaplice