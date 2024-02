Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Radan Pros, 61 let, Český Krumlov

Jan Pavlík, 66 let, Brloh

Jan Waclaw Lasicki, ned. 83 let, Větřní

Miroslav Koza, ned. 66 let, Hůrka

Zdeněk Augustin, 67 let, Český Krumlov

Pohřební služba Křemže:

František Holý, 73 let, Keblany

Pohřební služba Kaplice:

Ivan Velíšek, ned. 74 let, Vyšší Brod

Jindřich Panuška, 71 let, Kaplice