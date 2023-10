Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pohřební služba Český Krumlov:

Jan Šindelář, ned. 95 let, Český Krumlov

Jůlie Radkovičová, 90 let, Větřní

Miroslav Chromela, 70 let, Český Krumlov

Natálie Fialová, 6 let, Hořice na Šumavě

Rudolf Lískovec, 66, Český Krumlov

Blanka Doubravová, 77 let, Dolní Třebonín

Jiřina Sípalová, 78 let, Vyšší Brod

Pohřební služba Kaplice:

Miroslav Baxa, 66 let, Dolní Dvořiště

Jarmila Nováková, 87 let, Omlenička

Růžena Obrinová, 88 let, Rychnov nad Malší