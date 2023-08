Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Český Krumlov:

Miloslav Duchoň, ned. 50 let, Křemže

Dalibor Návara, ned. 63 let, Křemže

Viktor Roba, 63 let, Chvalšiny

Evžen Sedloň, 76 let, Horní Planá

Marie Matějková, ned. 98 let, Český Krumlov

Zdeňka Šemrincová, 61 let, Olšina