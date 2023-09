Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pohřební služba Český Krumlov:

Miroslav Štěpán, ned. 72 let, Přídolí

Milan Kalianko, 66 let, Hořice na Šumavě

Miroslav Koehler, 92 let, Český Krumlov

Pohřební služba Kaplice:

Václav Fesl, 76 let, Kaplice

Ing. Karel Charvát, 66 let, Svatý Jan nad Malší

Ing. Hana Charvátová, 66 let, Svatý Jan nad Malší