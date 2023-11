Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Magdalena Ratzková, 90 let, Český Krumlov

Jiřina Němcová, ned. 86 let, Český Krumlov

JUDr. Milan Dlouhý, ned. 75 let, Horní Planá

Pohřební služba Kaplice:

Ludmila Topinková, 78 let, Malonty

Anna Rousová, 77 let, Kaplice