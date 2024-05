Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Vlasta Plánská, 81 let, Rojšín

Petr Puffer, 37 let, České Budějovice

Karel Liška, ned. 85 let, Český Krumlov

Jiří Vebr, 84 let, Český Krumlov

František Skupa, ned. 83 let, Český Krumlov

Gerdtrauda Bartošová, ned. 72 let, Vyšší Brod