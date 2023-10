Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Pohřební služba Český Krumlov:

Antonín Španinger, 84 let, Holubov

Miloslav Fesl, 61, Stradov

Miroslav Kouba, 67 let, Třísov

Ludmila Ferebauerová, 73 let, Brloh

Jiří Salzer, 61 let, Nová Ves

Pohřební služba Kaplice:

Jarmila Rynešová, 91 let, Velešín

Petr Amcha, ned. 79 let, Velešín