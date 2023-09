Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pohřební služba Český Krumlov:

Daniela Kalátová, ned. 66 let, Větřní

Karel Prüher, 101 let, Sedm Chalup - Brloh

Pohřební služba Kaplice:

Josef Kreml, ned. 64 let, Dolní Dvořiště

Imrich Čajan, 94 let, Kaplice

Josef Pils, 81 let, Kaplice

Jiří Matoušek, ned. 82 let, Kaplice