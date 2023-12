Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

František Vlach, 87 let, Frymburk

Jana Rozboudová, 75 let, Český Krumlov

Roman Pícha, 44 let, Velešín

Marie Lavičková, 76 let, Bohdalovice

Pohřební služba Kaplice:

Jiří Mach, 91 let, Kaplice Nádraží

Jaroslav Žižka, 75 let, Rožmitál na Šumavě