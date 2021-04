O poštu nepřijdou obyvatelé Zlaté Koruny. Tamní pobočka České pošty se změnila na Poštu Partner. Provoz zahájila a pro Zlatokorunské se otevřela v úterý.

Pošta ve Zlaté Koruně je v budově bývalého hospicu. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Provozovna pošty sídlí v historickém obecním domě blízko návsi. „Vždy jsme byli toho názoru, že tady poštu potřebujeme,“ uvedl starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „Bojujeme za ni řadu let, neboť její zrušení je pořád ve hře vzhledem k tomu, že je to malá pobočka. Pošta nám nabídla, aby pobočku převzala obec, ale to by nás stálo statisíce korun provozu navíc. A my peníze máme kam dávat. Naštěstí se našel partner pro provozování místní pobočky.“ Služby České pošty tak od 1.4. 2021 poskytuje smluvní zástupce KPT rail, s. r. o., na stále stejném místě na adrese