„Našla jsem u fabriky na zemi poštolku, seděla tam na zemi a má krvavé křídlo, co s ní?“ Tak zněla otázka, na kterou hledala odpověď Eva Cieslarová z Větřní, která cestou z Českého Krumlova zahlédla na chodníku před větřínskými papírnami raněného malého dravce.

Raněná poštolka si pochutnala na kuřecím mase a po noci strávené v přepravce putovala do záchranné stanice v Zoo Hluboká. | Video: Eva Cieslarová

Protože už byl pozdní večer, rozhodla se po poradě se známým myslivcem, že si krásně vybarveného poštolčího samečka nechá doma a ráno ho zaveze k odborníkům. „Nejbližší záchrannou stanici máme v zoologické na Hluboké, kde už bylo zavřeno, tak jsem poštolku zavřela do přepravky na deku. Doma mám ale dvě kočky, které se do přepravky začaly okamžitě dobývat, tak jsem ji musela zavřít do šatny. To bylo mňoukání!“ popsala se smíchem zachránkyně.

Poštolka v přepravce nepůsobila nijak vystresovaně, i když při odchytu jejímu synovi uštědřila pár štípanců zobákem do ruky. Nebylo jasné, jak dlouho byla bez jídla, a tak zachránkyně z mrazáku vytáhla kus kuřecích prsou, že je rozmrazí a zkusí poštolce kousek nabídnout. „Sleduji na youtube pana Březinu, který má na Máji v Budějovicích na parapetu poštolčí hnízdo a s manželkou už pár let pravidelně přikrmují mláďata masem pomocí dlouhé pinzety, tak jsem to taky zkusila a fungovalo to! Nic tak roztomilého jsem dlouho neviděla, poštolka si to vzala, jako by byla na pinzetu naučená. Větší kousky si držel v pařátu a trhal si je, natočila jsem si to i na video.“

Druhý den ráno pak vyrazila i s poštolkou do zoologické zahrady na Hlubokou, kde si ji vyzvedla chovatelka a odvedla ji i s poštolkou do záchranné stanice. „Koukala jsem, kolik tam mají zachráněných zvířat! Musela jsem se držet, abych se tam nerozbrečela, když jsem viděla třeba dvě srnčata, která přišla o mámy. Jsou skvělí, že takhle zvířatům pomáhají,“ pochválila pracovníky zoologické zahrady Eva Cieslarová. „Poštolka dostala myš, tak se pustila zase do jídla.“

Zdroj: Eva Cieslarová

Co měl dravec s křídlem, se Eva Cieslarová hned nedozvěděla. „Musel jí vyšetřit veterinář, ale to už jsem tam nebyla. Ale určitě tam zavolám a zeptám se, třeba ji dají dohromady a já ji budu most vypustit u nás ve Větřní. A kdyby to nebylo k vypuštění, tak si ji nechají v zoo ve voliéře.“