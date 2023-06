/FOTO, VIDEO/ Nejmladší prvňáček a nejstarší šesťák, to bylo věkové rozpětí party dětí, které se pod vedením své učitelky náboženství Štěpánky Talířové a společně s dalšími poutníky vydaly na trať poutě z Prahy do Orvieta u příležitosti čtvrtečního svátku Božího těla. Start pochodu byl na kaplickém náměstí v úterý 6. června ráno.

Děti z kaplické ZŠ Fantova a Školní v čele se Štěpánkou Talířovou se společně s dalšími účastníky vydaly na část XII. etapy poutě do Orvieta. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Přišli za mnou ředitelé z Fantovky a Školní, jestli vím, co je pouť do Orvieta a jestli bych s dětmi nepopošla z Kaplice alespoň do Bujanova. A já že samozřejmě vím, co to je, a že moc ráda,“ přiblížila se smíchem Štěpánka Talířová, lidem na Krumlovsku dobře známá katechetka.

A tak se s dětmi sešla v úterý po půl osmé ráno na kaplickém náměstí. Tam už na ně čekali organizátoři, kteří poutníkům rozdali pamětní trička a odznaky, a všichni společně, i s dalšími poutníky, vyrazili směr Omlenička. XII. etapa této 330 km dlouhé poutě končila v Rožmberku nad Vltavou. Cílem je Orvieto, kde se v neděli budou sloužit mše k svátku Corpus Domini v tamní katedrále, kterou zakončí slavnostní procesí ulicemi města.

Zdroj: Deník/Zuzana GabajováNež děti vyšly, nalepily si na transparent, který sebou nesly, zlaté paprsky slunce, přes nějž přelepily symbolickou hostii čili tělo Páně. „Každý z nás by měl být takovým paprskem, nadějí a radostí, a vnést laskavost do světa, který ji tak potřebuje. Naše laskavost vyvěrá z naděje, která u dětí pramení z maminčiny lásky a také z Boží lásky, a právě tím, že budeme jeden na druhého hodní, staneme se oním paprskem, který potěší,“ přiblížila Štěpánka Talířová.

Na trať poutě se vydaly i Jana a Marie Turnhöferovy, jinak též účetní a místostarostka z Omlenic. Ty už ale mají, na rozdíl od dětí, v nohách pěknou řádku poutních kilometrů. „Chodíme každý rok, začaly jsme asi při sedmé etapě. Z Třeboně do Borovan jsme šly obě, sestra šla včera z Borovan do Kaplice a dnes jdeme přes Omlenice až do Rožmberka,“ vysvětlila Jana.

Na část poutě se vydal i starosta Omlenice Petr Drayer (na snímku).Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Poutníkem se na část dnes stal také starosta Omlenic Petr Drayer. „Je to pro mě první poutní akce ve funkci starosty. Zúčastnil jsem se jí ale už dříve, kdy se ještě běhala, a dnes si s dětmi projdu alespoň část trasy,“ přiblížil. V Omleničce poutníky provedl po kostele a pak s nimi pokračoval do Rožmitálu na Šumavě.

Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2023 je pouť, která se koná k připomenutí svátku Corpus Domini od 25. 5. do 11. 6. Letos její trasa měří 330 kilometrů. Připomíná cestu pražského kněze Petra z Prahy do Říma a do Orvieta z roku 1263, při které se stal eucharistický zázrak (z rozlomené hostie měla začít vytékat krev). Právě na jeho základě se dnes Corpus Domini slaví po celém světě coby jeden z nejvýznamnějších církevních svátků.