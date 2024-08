Souhrnnou zprávu o průběhu povodně vydal v březnu roku 2003 Vodohospodářský dispečinku státního podniku Povodí Vltavy (PVL). „První vlna srážek ve dnech 6.–7. srpna zasáhla hlavně jižní Čechy, méně již západní Čechy, střední Čechy a jižní Moravu,“ píší její autoři. „Nejvyšší srážkové úhrny za tyto dva dny byly naměřeny v oblasti Českokrumlovska a Novohradských hor, 130–200 mm, avšak např. ve stanici Staré Hutě až 254 mm a ve stanici Pohorská Ves až 278 mm.“

Druhá vlna srážek pak na Krumlovsku přišla o několik dnů později, 11. a 12. srpna, přičemž 11. srpna se nejvyšší srážky koncentrovaly právě do oblasti jižních Čech, zejména Šumavy a Pošumaví (100 až 130 mm).

Do Lipna přitékala pětisetletá povodeň

Na vodním díle Lipno byla podle PVL před příchodem povodně normální provozní situace, z vyrovnávací nádrže ve Vyšším Brodě odtékalo 15 kubíků za vteřinu a hladina VD Lipno I byla v zásobním prostoru na kótě 724,64 m n.m., 71 cm pod maximální úrovní zásobního prostoru pro letní období. „Ochranný prostor nádrže o velikosti 12 mil. m3 byl zcela volný. Celkový volný prostor v nádrži činil cca 45 mil. m3,“ konstatuje zpráva.

Před příchodem druhé povodňové vlny se volný prostor v nádrži zmenšil o polovinu, na zhruba 23 milionu kubíků. „Se vzrůstajícími přítoky a zvyšující se kótou hladiny byl postupně zvyšován i odtok do starého koryta Vltavy,“ psali vodohospodáři. „Manipulace byly prováděny v souladu s manipulačním řádem po projednání s krizovými štáby okresu Český Krumlov a Jihočeského kraje. Maximální celkový odtok z VD Lipno činil 320 m3/s (tj. úroveň Q100). Maximální přítok do nádrže ve výši 470 m3.s-1 (tj. úroveň Q500) byl tedy na odtoku účinkem nádrže snížen o 150 m3.s-1.“

Velká voda protrhla soběnovskou hráz

V noci ze 7. na 8. srpna valící se voda protrhla hráz Soběnovské přehrady na říčce Černé na Kaplicku, kam se z Novohradských hor přihnala velká voda z protržené vodní klauzury Zlatá Ktiš. Událost tehdy zachytil dopisovatel Deníku Pavel Mörtl.

„Voda brala s sebou vše až k soutoku s Malší pod Blanskem,“ popsal. „Oprava hráze přehrady byla provedena v roce 2005 a původní tři přelivová pole byla doplněna čtvrtým. Hráz byla udělána z betonu (do povodní z roku 1924 byla sypaná) a obložena pro zachování podoby původním kamenem.“

Voda zatopila domy i tábory. První vlna udeřila na Kaplici

Dodnes ryska na zdi na Bělidle v Kaplici v sousedství Malše ukazuje, kam vystoupala hladina řeky 8. srpna při více než stoleté povodni roku 2002. Pověstná obrovská povodeň začala před dvaceti lety na jihu Čech právě na Kaplicku. To ještě nikdo netušil, jaká apokalypsa, která postupně zachvátí celou republiku, přijde.

Na letní tábor Energetik u říčky Černé v Blansku nezapomenou tehdejší děti. Už ve středu 7. srpna večer zažily první preventivní stěhování kvůli stoupající vodě. Při poklesu vody se do tábora zase vrátily. V noci už odtud utíkaly definitivně horem přes les. Letní tábor v Pořešíně u Malše na tom byl podobně. „Děti jsme evakuovali už večer do školy v Kaplici, a pak jsme se do 5 hodin v táboře dívali, jak nám voda všechno bere,“ líčila tehdy spolumajitelka tábora Monika Paterová. „Lodě, lavičky, vše, co bylo venku. Vzala i velký kontejner, který při plavbě táborem srazil tři chatky. Tábor byl zrekonstruovaný, teď je vše zničené.“

Ve čtvrtek v noci to přišlo. Hráze rybníků se protrhly, nápor vody nevydržela ani kamenná hráz přehrady na Černé v Soběnově. Voda se valila a zaplavila vše, co mohla. Kudy tekla, tudy ničila. Poškodila a zneprůjezdnila mnohé mosty. Domy a objekty na Bělidle v Kaplici a dál kolem Malše se začaly potápět o půl jedenácté v noci. U Bělidla smetla voda do Malše auto i s pracovníkem energetické společnosti, kterému se však podařilo z auta dostat a zachránit se na stromě, kde volal o pomoc. Bohužel dalšího muže z Blanska v červeném žigulíku, při snaze projet zaplavenou silnici s prudce se ženoucí vodou, pohltila voda.

Velká voda v Krumlově na fotografiích v kronice města

Oficiální kronika Českého Krumlova, která je – pouze v papírové verzi – uložená ve Státním okresním archivu na krumlovském Plešivci, samozřejmě největší událost toho roku zachycuje také, a to prostřednictvím objektivu fotografa Vladimíra Šimečka.

V noci na pondělí 12. srpna 2002 se na jihu Čech naplnily nejhorší předpovědi. Po první vlně velké vody, kterou způsobil déšť 7. a 8. srpna, znovu přišel prudký a vydatný déšť, který rychle zvedl hladiny toků v již nasyceném povodí. Začala druhá povodňová vlna, mnohem horší než ta první.

Tehdejší premiér Vladimír Špidla vyhlásil pro území Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje nouzový stav. Mnozí lidé z okolí nepřijeli do práce, voda je odřízla. Polečnice se změnila v rozdivočelou řeku, Vltava na mnoha místech vystoupala do míst, o kterých se ani největším pesimistům nesnilo. Lidé zachraňovali, co se dalo.