Meteorologové nemají pro Krumlovsku a Kaplicko dobré zprávy. V pondělí se těžiště srážek přesouvá na jih a jihozápad republiky, zejména na Šumavu a do Novohradských hor. Mohlo by tam lokálně napršet v úhrnu 50 až 70 mm srážek, na Šumavě včetně zítřka až kolem 80 mm srážek. Špatná je situace na Lužnici, město Třeboň informovalo, že večer se předpokládá vyčerpání retenčního prostoru rybníku Rožmberk a že voda začne odtékat bezpečnostním přelivem.

Zítřkem by zároveň měla tato výrazná srážková epizoda končit, nicméně v reakci na výrazné srážkové úhrny ČHMÚ předpokládá, že se opět zvednou hladiny toků, které tyto oblasti odvodňují. V okrese varování s obavami vyhlížejí obce na Černé a Malši. Na měrných profilech na Černé v Ličově a na Malši v Kaplici a Pořešíně, pod soutokem s Černou, stále platí 3. SPA. Obě řeky budou znovu stoupat, předpokládaná kulminace bude na Černé kolem půlnoci, na Malši v Pořešíně nad ránem. Voda by ale neměla vystoupat tak vysoko jako v noci ze soboty na neděli.

VIDEO: Velká voda a její ryhlý nástup překvapil obyvatele Benešova nad Černou.

Video reportáž: Velká voda a její ryhlý nástup překvapil obyvatele Benešova nad Černou. | Video: Antonín Hříbal

Neodstraňujte protipovodňové bariéry, vyzývá Kaplice

V Kaplici, kde řeka postupně klesá, v pondělí ráno znovu zasedla povodňová komise města. „Předpověď vývoje počasí bohužel není příliš optimistická, má vydatně pršet, což se v odpoledních hodinách a v noci na úterý projeví opětovným nárůstem hladin,“ upozorňuje své občany město. „Z tohoto důvodu prozatím neodstraňujte rozmístěné protipovodňové zábrany a neparkujte svá vozidla v blízkosti vodních toků. Na odklízecí a likvidační práce v tuto chvíli ještě nenastal čas. Je nutné vyčkat do setrvalého poklesu hladin toků pod III. povodňový stupeň, který v dané situaci ještě není možné odvolat.“ Školy a školky na území města fungují v běžném provozu.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Kolik by podle modelu Aladin ještě mohlo napršet za zbytek pondělí a úterý. Nejvíc na Šumavě a v Novohradských horách.

Jez v Krumlově sklopili v pátek, při povodni pomohl

V Českém Krumlově se situace zklidňuje, do Vltavy, která ve Spolí dál klesá a v pondělí ráno mířila z 1. SPA do normálu. „Povodí Vltavy bude minimálně do pátku ve Vyšším Brodě pouštět 20 kubíků vody za vteřinu,“ uklidňuje Alexandr Nogrády (ANO), starosta Českého Krumlova. „V současné době varuje občany zejména před pády stromů v podmáčené půdě.“

„K ranní sedmé hodině máme v Lipně 75 milionů kubíků volné kapacity, měli jsme připravených asi 115, takže doplňujeme,“ informoval na dopoledním brífinku Ústřední povodňové komise ministr zemědělství Mark Výborný (KDU-ČSL). „Pokud jde o vltavskou kaskádu, bez problémů jsme schopni to zvládnout.“

Díky protipovodňovému jezu nad Jelení lávkou, který vodohospodáři po dohodě s povodňovou komisí ORP sklopili už v pátek, se s velkou vodou nemusely potýkat domy v centru města podél Rybářské a Hradební ulice a zejména Krumlovský mlýn, který zůstal velké vody úplně ušetřen.

Původní jez prošel v letech 2012 až 2013 v rámci protipovodňových opatření kompletní rekonstrukcí. Pevný jez nahradil pohyblivý, který je hrazený hydrostatickým sektorem.

Římov se snad podaří udržet

Půda už je nasycené a většina srážek odtéká do řek, toky tak budou reagovat na déšť velmi rychle. Pokud srážky nebudou enormní, situaci na Římově se vodohospodářům podaří udržet, odtok je 150 metrů krychlových za vteřinu. „Na Husinci odtéká méně, než se předpokládalo,“ hlásil v noci jihočeský hejtman Martin Kuba. „Pokud bude pršet, může se to tam navýšit na 50, 55, ale nemělo by to být těch 80, kterých jsme se obávali.“