Není to hezký pohled. V Benešově nad Černou, kde hladina jindy téměř nenápadné říčky vystoupala v povodňových dnech až na desetinásobek obvyklé výšky, voda už opadla. A začalo sčítání škod. Tou největší je podle starostky Veroniky Zemanové Korchové zničený most poblíž objektu zvaného Mlýn u Dubu v Děkanských Skalinách.

"Voda úplně sebrala střední část mostu, budeme muset postavit nový. Zničená je i většina našich lesních cest, škody jsou i na dalších komunikacích, které voda podemlela a začal se bortit svršek," popsala Veronika Zemanová Korchová.

Připomněla, že rozvodněná říčka Černá přímo v Benešově zaplavila osm domů. Velká voda ale ohrožovala i některé domy v mnoha z dvanácti benešovských osad. Valila se tam z okolních lesů, polí nebo místních rybníčků.

V Benešově už hladina Černé opadla, a tak místní zjišťují rozsah škod. Hasiči i pracovníci obce jim pomáhají s vyklízením zničených věcí, které už naplnily tři kontejnery, ale i s likvidací nánosů bahna nebo písku. Na sobotu místní svolali brigádu, aby s úklidovými pracemi více pokročili. "Vše bychom měli zvládnout s našimi dobrovolnými hasiči. Nabízeli nám pomoc i lidé a obce z okolí. Kontakty máme, tak když budeme potřebovat pomoc, zavoláme si o ni," zmínila benešovská starostka a vyzdvihla nasazení především dvaceti členů místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří za sebou mají pořádnou šichtu. "Nocovali v hasičárně, aby drželi trvale pohotovost. Jejich nasazení bylo a ještě bude opravdu obdivuhodné. Ale děkuji i dalším místním dobrovolníkům, stejně tak ženám, které pro hasiče chystaly jídlo anebo pekly buchty. Myslím, že bábovku teď naši kluci nebudou chtít vidět tak půl roku, ale cukr je v těch adrenalinových chvílích zapotřebí," usmívala se Veronika Zemanová Korchová.

O hrozící povodni byli Benešovští informováni minulé úterý. Ve čtvrtek se pak dozvěděli, že nejvíce srážek spadne v rámci kraje pravděpodobně v Novohradských horách. "A co naprší tam, to steče k nám. V sobotu tak události nabraly docela rychlý spád, voda stoupla na třetí povodňový stupeň. Snažili jsme se vše připravit dopředu - umístit pytle s pískem, vytvořit vodě různé bariéry nebo pomoci lidem se stěhováním věcí. Máme to už nacvičené z minulých let," shrnula starostka s tím, že pak už místní jen čekali, co voda napáchá.