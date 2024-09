Obyvatelé Benešova nad Černou na Českokrumlovsku s obavami sledují situaci na řece. Černá dosáhla v sobotu brzy ráno třetího stupně povodňové aktivity a stále stoupá. Rozvodněná říčka už zatopila několik domů. Podle hydrologů se bude situace zhoršovat ještě minimálně do pozdního odpoledne. Průtok by měl vystoupat až ke 130 kubíkům za vteřinu, v 11 hodin byl na devadesáti.

Většina majitelů zaplavených nemovitostí už své domy opustila nebo se je snaží zabezpečit a uchránit tak svůj majetek před vodou. Místní se bojí opakování scénáře z roku 2002. „Ta situace je zatím stále na začátku a těžko dělat závěry, ale myslím si, že to bude daleko horší, než při povodních v roce 2002. To byl ještě most rovně a následně ho zvedali do oblouku. Sama bydlím naštěstí až nahoře, tady u řeky mám jen garáž, tak jsem se šla podívat, jak to vypadá,“ zhodnotila pro Deník místní obyvatelka Ladislava Augustinová. Hladina říčky Černé ještě v neděli dosahovala 23 centimetrů, v sobotu ráno ale po vydatných deštích vystoupala na dva metry.

Vyhlídky na další vývoj nejsou dobré ani podle hydrologů. „Nejhorší oblastí co se týče srážek na jihu Čech, jsou Novohradské hory. V Ličově, kde máme stanici, by řeka měla kulminovat až v pozdějším odpoledni a očekáváme, že by tam mohla být dosažena až padesátiletá povodeň,“ předpověděla českobudějovická hydroložka Kateřina Štěrbová. Déšť by měl podle hydrologů ve většině kraje ustávat během sobotního odpoledne, nejdéle bude pršet na Novohradsku, kde očekávají drobnější srážky ještě v nočních hodinách.

Jak se v Benešově vyvíjela situace, popsala starostka obce Veronika Zemanová Korchová. „Ve 23.20 nám bylo nahlášeno překročení 3. SPA a voda se vylila z koryta. Jsme v zápřahu s hasiči nonstop, pomáháme těm, co si volají o pomoc, rozvážíme pytle s pískem na další a další místa, kde by se voda mohla ukázat. Kdyby nahoře na Pohoří přestalo pršet, bylo by líp, bohužel to zatím nevypadá.“

Zmínila, že Benešovu pomáhá i třeba obec Malonty. „Dále Farma Besednice, farma pana Nedorosta, samozřejmě také krizový štáb a Technické služby Kaplice, všichni se nám snaží pomoct, co to dá,“ vyjmenovala.