V neděli dopoledne 15. září 2024 byla Malše v Kaplici dál rozlitá mimo koryto. Protékala sportovním areálem nebo celým parkem u parkoviště, kde se pravidelně v zimě ke své akci scházejí otužilci. V neděli panovala podobná teplota, jen šest stupňů nad nulou, a sněžení nahrazoval vytrvalý déšť. A do hučící řeky by určitě nikdo rozumný plavat nešel.

Video reportáž: Velká voda a její ryhlý nástup překvapil obyvatele Benešova nad Černou. | Video: Antonín Hříbal

V ulicích Nové domky nebo Bělidlo se ale pilně uklízelo nebo čerpala voda. Nejvíce postižené, vedle zahrádek u řeky, byly domy položené nízko u řeky. Více škod napáchala Malše, i když se rozlila až jako druhá. Dokázala ale přetlačit i Novodomský potok, který se do ní vlévá, a zaplavit v ulici Bělidlo bývalý pivovar, kde jsou nyní byty. Některé voda zaplavila, některým se vyhnula, rozhodovalo pár centimetrů. „Ta dvě okna, v přízemí vedle vchodu, ta jsou moje. V roce 2002 byla voda až pod okna,“ ukázal k velkému domu se žlutou fasádou Jan Hami, když si šel obhlédnout situaci na mostek nad potokem a dodal, že tentokrát má vodu jen ve sklepě, kterou čerpají hasiči. „Elektriku a jiné věci jsme zavčas ze sklepa vytahali nahoru.“ Připojil, že před většími škodami uchránily místní obyvatele pytle s pískem před vchodem.

S obavami sledoval řádění živlu v neděli Petr Fafl, který bydlí v ulici Bělidlo hned u silničního mostu přes Novodomský potok. „Bydlím tu 55 let. Už jsem zažil i povodeň v roce 2002, to tady bylo půldruhého metru vody. Teď se voda zastavila v noci před dveřmi,“ popsal nejhorší chvíle v neděli v noci, kdy přišla na Malši největší vlna. Novodomský potok vzdula proti proudu tak, že se ani nevešel pod most a zanechal stopu naplavenin až na betonové konstrukci. Doplnil, že na nedalekém mostu přes Malši jsou rysky všech velkých povodní a ta současná odpovídá roku 1954.

V ulici Nové domky už v sobotu odpoledne zaplavil okolí Novodomský potok. Proud se dostal mimo koryto a škodil naštěstí jen v blízkém okolí. Hodně ale mohly pomoci pytle s pískem. „Soused musel čerpat vodu ze sklepa. Já měl vodu jen ve stodole,“ zmínil Jaroslav Oplištilík, z jednoho domu v ulici.

V Benešově nad Černou voda z řeky Černé zasáhla třeba penzion hned vedle ní. „Hosty teď nemáme. A nové nebereme,“ řekl s humorem Marek Fencl a doplnil, že nic jiného než dobrá nálada nezbývá. Voda se přihnala do několika domů u řeky odzadu ze zahrad. V jednom stavení třeba úplně vymlela průjezd, bez ohledu na velké kameny, ze kterých byla složena podlaha.

Ve stavení, kde je i penzion, měli v obýváku naštěstí jen louži. Hůře dopadly níže položené části, dvůr dostal pořádný příděl bahna… Větším škodám pomohly také tady zabránit pytle s pískem. Ve chvíli, kdy voda vtrhla do domů, tu ale obyvatelé nebyli. Na výzvu obce odešli do bezpečí a vrátili se až kvůli úklidu poté, co voda opadla. Rodina Marka Fencla bydlí v domě od roku 2001, takže už zažili několik povodní. Včetně těch v roce 2002. „Jsme zvyklí,“ komentoval to s úsměvem Marek Fencl. A zdůraznil dík na adresu dobrovolných hasičů a jejich pomoci. V nedělním úklidu byla ovšem zapojena celá rodina.

Na Černé čekali v neděli ještě na další příval vody, který avizovali meteorologové. Ale podle velitele dobrovolných hasičů Petra Korcha už měla řeka vystoupat jen na úroveň dvou metrů. Při vlně, která zasáhla Benešov v sobotu navečer, to byly přibližně tři metry. Opadat začala voda při této záplavové vlně v noci na neděli. V neděli večer opět mírně stoupla a na 3. SPA se má držet až do úterý.