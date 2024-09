Aktualizujeme

Obce pod Husineckou přehradou mají zatím asi šest hodin, aby se na velkou vodu připravily. Povodí Vltavy se bude snažit podržet vodu co nejdéle. O situaci v Husinci bude informovat prachatický starosta Jan Bauer další starosty obcí v okolí Blanice.

Podle posledních odhadů by k přelivu na Husinecké přehradě mohlo dojít někdy kolem půlnoci. Přetékat by mělo asi padesát kubíků vody, což by koryto řeky Blanice mělo zvládnout. Prachatický starosta Jan Bauer vyzval obyvatele, aby upustili od povodňové turistiky. "Pokud dojde k přelivu, bude komunikace uzavřena," uvedl na svém facebookovém profilu Jan Bauer. Vedení města Husince následně upozornilo, že z bezpečnostních důvodů budou vyptnuty některé trafostanice. Proto bude na v některých částech Husince na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka elektrického proudu.

Na místě se byl podívat hejtman Martin Kuba a říká:

Situace ve Strunkovicích nad Blanicí v sobotu před polednem:

Zvýšená hladina řeky ve Strunkovicích nad Blanicí v sobotu odpoledne. | Video: Darina Hodinová

Hlídka Prachatických strážníků se od sobotního rána nezastavila. Pročišťuje Živný potok u obchvatu na Volary, který zanáší větve. Silnici v Mlýnské ulici v Prachaticích už museli uzavřít, protože se vylila voda z břehu. Rozvodněná je také Blanice, podívejte se. V Prachaticích bylo potřeba v sobotu odpoledne střídavě uzavírat ulice Krumlovská, U Stadionu nebo Nebahovská.

Podívejte se, jak to kolem poledne vypadalo v prachatické Krumlovské ulici:

Krumlovská ulice v Prachaticích. | Video: Lukáš Jabůrek

Mlýnská ulice je uzavřena od rána. Voda tam od areálu veterinární správy teče po silnici. Majitelé garáží "na suezu" se k nim nedostanou vůbec. Voda z Živného potoka teče přes silnici v ulici U Stadionu. Strážníci městské policie, zaměstnanci lesů i technických služeb a hasiči postupně pročišťují vpusti a uvolňují průtok.

Ulice u Stadionu v Prachaticích je zcela zavřená, hasiči čistili kanalizační vpust u autobusového nádraží. Městští strážníci kontrolují prostror pod viaduktem v Krumlovské ulici. Všichni se snaží, aby voda odtékala.

Komplikovaná je situace také na trase Český Krumlov - Prachatice, nebo na Mičovicku.

Voda na silnici u Chrobol. | Video: Jakub Berab

Rozvodnil se také Zlatý potok u Klenovic na Mičovicku:

Zlatý potok u Klenovic. | Video: Pavel Beran

Během dopoledne se také zvýšila hladina Volyňky ve Vimperku.

Volyňka ve Vimperku. | Video: Leoš Russ

Voda ve Volarském potoce také stoupá. Za městem Volary, u Mlýnů, se vylil do okolních luk.

Volarský potok. | Video: Ladislav Beran

Rozvodněná Blanice.

Rozvodněné vodní toky na Prachaticku v sobotu dopoledne. | Video: Deník/Jana Vandlíčková