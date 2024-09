Černá a Malše nad Římovem v noci kulminovaly na úrovni povodně s dvaceti až padesátiletou dobou opakování. „Kulminovat bude také Malše po Římovem jako dvacetiletá povodeň,“ píše v předpovědi na neděli hydrometeoroložka Kateřina Štěrbová z jihočeské pobočky ČHMÚ. „V neděli by už horské a podhorské toky měly všechny klesat.“

Další vlna srážek by měla přijít od severovýchodu. „Přejde přes povodí v průběhu neděle, opět zvadne hladiny řek,“ varuje. „Napršet by mělo od 20 do 40 mm a vzestupy hladiny by na horských a podhorských řekách neměly přesáhnout proběhlé kulminace.“