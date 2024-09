Nabijte si telefony a powerbanky, odvezte auta od řek, v povodňových oblastech mějte připravené evakuační zavazadlo, vyneste cennosti do vyšších pater a zrušte víkendové akce. A také nelezte do lodí a myslete na seniory a ty, co si sami nepomohou. Ministři i šéf hasičů vyzvali k připravenosti před povodněmi. Nechtějí vyvolávat paniku, ale je třeba, abychom byli připraveni, říkají.

Déšť do Česka přijde přes Novohradské hory a bude postupovat na severozápad. Hlavní nápor, pokud se situace nezmění, čeká Českokrumlovsko, Českobudějovicko a Jindřichohradecko, extrémní stupeň nebezpečí je ale vyhlášen pro většinu jižních Čech s výjimkou Písecka a části Prachaticka.

Na dotaz, co způsobilo aktuální meteorologickou situaci, odpověděl Mark Rieder, ředitel ČHMÚ. „Právě v tom spočívá podobnost s povodněmi z roku 1997 a 2002. je to specifická synoptická situace a rozmístění jednotlivých tlakových polí. Nad územím střední Evropy našeho území přijde tlaková níže, která nejdříve přejde naše území k východu a pak se obrátí a půjde zase zpátky. Právě to je podobné s rokem 2002, kdy přešly dvě vlny – právě ta druhá byla fatální, první vlna nasytila území plochy povodí a ta druhá odtekla povrchovým odtokem.“

close info Zdroj: Se svolením ČHMÚ zoom_in Tiskový brífink k hrozícím povodním. Na snímku (zleva) šéf ČHMÚ Mark Rieder, šéf Povodí Vltavy Petr Kubala, ministři Vít Rakušan, Petr Hladík a Marek Výborný a ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

Kvůli extrémnímu riziku povodní v následujících dnech svolal ve středu 11. září ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na 15. hodinu tiskový brífink. Varoval, že předpovědní modely se vzácně shodují a že k výrazným srážkám se přidá i silný vítr, takže hrozí i riziko pádů stromů i sesuvy půdy a případné následné bleskové povodně, např. v případě protržení hrází rybníků.

Brífinku se zúčastnili se také ředitel ČHMÚ Mark Rieder a ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

„Už dopoledne jsem sešel s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a ministrem zemědělství Markem Výborným. Situace se bohužel velmi podobá rokům 1997, resp. 2002. Přes Novohradské hory a Vysočinu se déšť rozšíří směrem k SZ na celé území,“ nastínil. „Jedna věc je intenzita srážek, druhá vzácná shoda předpovědních modelů. Fakticky se může stát, že se srážková vlna o severní pohoří zastaví a bude se zase vracet.“ Ke srážkám, kterých bude opravdu hodně, se přidá i silný vítr. „Podmáčené podloží může způsobovat pády stromů, hrozí nebezpečí jak lidem, tak majetku, např. zaparkovaným vozidlům.“

Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že žádá starosty a starostky napříč republikou, aby si zkontrolovali povodňové a evakuační plány a veškeré operativní postupy pro případ živelné katastrofy. „Hejtmany a starosty požádáme i o prozkoušení komunikačních kanálů. Zaručujeme, že IZS je v této chvíli v maximální pohotovosti. Personální i materiální sily jsou připraveny a alokovány,“ nechal se slyšet.

Zrušte víkendové akce, můžete-li

Vít Rakušan požádal také organizátory všech víkendových akcí, aby zvážili, zda je jejich konání bezpečné. „Doporučil, aby byly zrušeny zejména ty, které jsou poblíž vodních toků a podobně.“ Odrazuje i od pohybu v lesních porostech. „Opakuji, že nechceme vyvolávat paniku, ale alespoň v povodňových oblastech by měli občané mít připravené evakuační zavazadlo a být připraveni na přesun, zejména pokud jde o starší generaci.“

Varoval také před povodňovou turistikou a upozornil občany, aby si auta odvezli z dosahu vodních toků a zajistili majetek, který nelze převést, a aby v povodňových oblastech vynesli cennosti do vyšších pater. „Mějte pro případ výpadku energie nabitý mobilní telefon a powerbanky, připravte si dostatek pitné vody,“ vyzývá občany.

Navečer se koná on-line setkání ministrů se všem hejtmany, kteří budou svolávat krajské povodňové komise. „V žádném případě nechceme strašit nebo plašit, ale jde o situaci, která může nastat. Pokud nenastane, budeme rádi, ale je třeba, abychom byli připravení,“ vysvětlil ministr Hladík.

K hrozícím povodním se už vyjádřil také jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) „Nejhorší situace se očekává o víkendu. Již nyní jsou přehrady na povodně připraveny, i když se stále ještě vypouští,“ informuje. „Připravuje se povodňová komise i krizový štáb kraje, pokud by bylo potřeba je svolat… zlomovým bodem bude situace a předpověď v pátek dopoledne. Věřme v to, že vývoj nebude úplně nepříznivý, ale my dělat vše, abychom byli připraveni a o všem vás informovat.“

Na víkend posilují služby také profesionální i dobrovolní hasiči. Jak řekl ředitel HZS ČR Vladimír Vlček, hasiči jsou v permanentním kontaktu s ČHMÚ. „Mám svolenou videokonferenci s krajskými řediteli HZS, předpokládáme, že posílíme také obsazení operačních středisek.“

Zároveň varoval před „šílenci“, co naskočí do člunů a vydají se na řeku zařádit si na „peřejích“. „Najdou se i takoví blázni, kteří jsou schopní do lodí nabrat i děti. Opakovaně jsme je zachraňovali, došlo i k úmrtí, před tím tedy znovu důrazně varuji,“ řekl.