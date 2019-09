„Jde o největší akci svého druhu v Jihočeském kraji. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost vidět profesionály při práci, která jinak zůstává skryta,“ zve všechny malé i velké zájemce tiskový mluvčí Lipna Vojen Smíšek. Akce se účastní Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Hasičské záchranné sbory z Jihočeského kraje i ze sousedního Horního Rakouska, Vodní záchranná služba a Český červený kříž a také Horská služba ČR, která má svou stanici přímo u Stezky korunami stromů.

Akce se koná u Království lesa, kde budou stanoviště jednotlivých složek IZS. V průběhu dne se představí například policejní psi při práci, nebo jízdní policie s koňmi. Ti musí zvládat třeba výbuchy pyrotechniky a rozbouřený dav při demonstracích. „Lipenské přehlídky se zúčastní největší množství policistů v jižních Čechách. Bereme ji velice prestižně a návštěvníkům bude sloužit jako výkladní skříň práce našich policistů,“ uvedl krajský mluvčí Policie ČR Jiří Matzner. Velkou podívanou bude také slaňování ze 40 metrů vysoké věže Stezky korunami stromů a přehlídka historické techniky, kterou používaly tehdejší složky IZS v 70. letech minulého století. „Vrcholem celého dne bude ukázka hašení požáru z vrtulníku a společný zásah všech složek při historické dopravní nehodě,“ láká na Lipno Vojen Smíšek.

Pro děti jsou na jednotlivých stanovištích připraveny úkoly, za jejichž splnění získají razítka do účastnické karty. Za nasbírání plného počtu razítek je čeká lákavá odměna, a to vstup do Království lesa zdarma. Tato výhoda platí pro děti do 14 let v doprovodu dospělé platící osoby. V Království lesa čeká děti několik desítek dřevěných prolézaček a atrakcí, ale také maskot lišák Fox a jeho indiánský animační program. Úkoly na stanovištích IZS jsou připraveny tak, aby děti bavily, ale také aby se něco dozvěděly. Na jednom z policejních stanovišť budou například dávat otisky prstů a velmi oblíbený je také simulátor převrácení a nárazu od BESIP, nebo speciální brýle od Pojišťovny Kooperativa, které simulují stav opilosti, nebo únavy.

Veteráni na Lipně

Policejní, hasičská a záchranářská technika ze 70. let nebudou jediní veteráni, kteří v sobotu na Lipno dorazí. Svou trasu si totiž k lipenskému jezeru vytyčila i rallye historických vozidel South Bohemia Classic. Řidiče nablýskaných veteránů čeká nejprve měřený test na centrálním parkovišti Skiareálu Lipno, odkud budou projíždět na nábřeží jachetního přístavu Marina. V těchto místech je diváci zastihnou mezi 9:15 a 11:45. Zhruba od 15:15 hodin bude konvoj veteránů projíždět kolem Království lesa a Stezky korunami stromů, kde zpestří program účastníkům Dne s Integrovaným záchranným systémem.