Pozor na uzavírky centra. V Krumlově se opět natáčí film Nabarvené ptáče

Český Krumlov - Film Nabarvené ptáče se opět natáčí v Českém Krumlově. To způsobuje různá omezení. Po dobu natáčení 9. a 10. 11. je provoz směrem do centra umožněn ulicí Latrán a výjezd z centra Horní ulicí.

Značení usměrní provoz v blízkosti náměstí a zároveň v okolí Linecké ulice, kde bude uzavřen vjezd do prostoru natáčení z ulice Horská i ze strany od domu dětí a mládeže.



V pátek pokračuje natáčení v Českém Krumlově druhým dnem a vzhledem k tomu, že před budovou Okresního soudu v Linecké ulici bude stát v silnici filmová dekorace (nákladní automobil), bude zde úplná uzavírka.



V pátek se bude natáčet od 6 do 20 hodin. Návštěvníci soudu z řad veřejnosti budou moci v době uzavírky prostoru před soudem využít pro vstup do budovy její zadní vchod. V případě nutnosti budou příjezd k budově nebo vstup hlavním vchodem umožněny.



Štáb se 11., 12. 11. a 23., 24. 11. přesouvá do Boletic a na Kleť.