Rekonstrukce památkově chráněného Houdkova mostu přes řeku Malši mezi Kaplicí Nádraží a Besednicí spěje k závěru. Most se pro veškerý provoz otevře ve středu 20. listopadu. Již od 1. listopadu přes něj může jezdit linkový autobus.

Rekonstrukce se netýká jenom samotného obloukového mostu, ale také sousedního mostu přes náhon.

„V současnosti dodavatel dokončuje terénní úpravy okolo mostu a další závěrečné práce,“ sdělila Alena Frdlíková z krajského odboru veřejných zakázek a investic. „A připravuje se zatěžovací zkouška mostu, která se uskuteční v pondělí 18. listopadu odpoledne.“

Železobetonový most překlenul řeku Malši v roce 1913. Jeho oprava už byla nutná, protože beton byl na mnoha místech oslaben a železná konstrukce hloubkově napadena korozí.

Nicméně během prací most překvapil. Alena Frdlíková vysvětluje: „Po provedení podrobného diagnostického průzkumu 106 let starého mostu se ukázalo, že použité materiály, zejména beton a ocelové výztuže, jsou v lepším stavu, než se čekalo. V podstatě by za určitých podmínek vyhovovaly i dnešním požadavkům. Degradace betonu a koroze výztuže poškodily jen dílčí části mostní konstrukce, zejména klimatickým působením. Jedním z cílů rekonstrukce bylo, vedle splnění současných požadavků na mostní objekty, zachovat původní podobu, což se do značné míry podařilo.“ Rekonstrukce mostu i mostu přes náhon má stát zhruba 14 milionů korun.