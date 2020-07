V pondělí 20. července, začaly práce na silnici v části ulice Českobudějovické v Kaplici. Rekonstrukce ulice je naplánovaná na svahu od restaurace Slovan až ke křižovatce s ulicí Pobřežní, kde stojí restaurace Bašta.

Práce omezí provoz ulicí v období od 15. července do konce září. | Foto: Deník / Kristýna Motyčáková

„Silnici opravujeme kvůli uvolněné spodní vrstvě, která by zimu nemusela ustát a mohla by se uvolnit, i když vypadá pevně,“ uvedl starosta Kaplice Pavel Talíř. Podle něj se v úseku plánuje uzavírka silnice přibližně po dobu čtrnácti dní. „Buďto ke konci tohoto týdne, nebo na začátku dalšího bude ulice neprůjezdná,“ dodal kaplický starosta. „Na silnici jsou výmoly, vozovka je špatná, bude se pokládat nový asfalt a opravovat obrubníky,“ doplnila Ivana Putzerová z odboru správy majetku a ekonomiky Městského úřadu v Kaplici. Práce na silnici budou trvat do konce září.