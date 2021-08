Zavzpomínal na něj jeho stranický kolega, také bývalý starosta Prachatic a poslanec Parlamentu České republiky Jan Bauer. Informace o smrti Miroslava Bojanovského ho velmi zasáhla. „Mirek mi byl blízký člověk, vlastně můj učitel komunálních dovedností a starostování,“ zmínil.

V roce 1998 mu předával pomyslný starostenský řetěz na krk a prosperující město. „Navázali jsme na jeho úspěšnou práci. Nikdy nezapomenu na jeho milý úsměv a laskavou povahu. Upřímnou soustrast celé rodině,“ komentoval Bauer zprávu o jeho úmrtí.

Blízcí přátelé

Tato smutná událost zasáhla i současného starostu Martina Malého. „Byl stále aktivní až do poslední chvíle, byl zástupcem několika výborů i komisí, do současnosti předsedal Radě seniorů,“ konstatoval.

Během let se stali blízkými přáteli. „Byl to velice moudrý člověk s obrovským nadhledem a přehledem. Často jsem k němu chodil pro inspiraci i cenné rady,“ poznamenal současný starosta.

Pomáhal i ve složitých a těžkých záležitostech. „Vždy měl pro mě selskou radu podloženou letitými zkušenostmi,“ uvedl Martin Malý s tím, že více jak 20 let pracoval pro město Prachatice.

Pro město i občany mnohé vykonal. „Je to pro nás všechny velká ztráta, odchází s ním tak jedna z velkých osobností Prachatic,“ míní.

Miroslav Bojanovský se narodil 23. srpna 1932, absolvoval agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělskou v Brně. Od roku 1958 pracoval ve společnosti Stroje technika servis (STS) Prachatice a zemědělství zůstal věrný řadu let.

Od roku 1992 do roku 1999 vedl samosprávu města Prachatice z postu starosty, do roku 2010 zůstal i členem rady města. Zajímavostí také je, že byl spřízněn se zpěvačkou Evou Pilarovou. Za svobodna se jmenovala Bojanovská a šlo o jeho sestřenici, ta zemřela loni 14. března ve věku 80 let.

Jako důchodce se s radostí věnoval svému koníčku – ovocnářství. Stal se také předsedou Rady seniorů, kde aktivně pomáhal v bohaté zájmové činnosti. Za své aktivity obdržel také Cenu města Prachatice a další uznání jako cenu Senior roku od Nadace charty 77.

U lidí si vážil skromnosti a tolerance, neměl rád sobce, závistivce a povýšené lidi.