„StarDance je v České republice spojené s neuvěřitelnou solidaritou televizních diváků, protože letos již posedmé bude spojené s benefičním večerem. Za těch šest předchozích večerů jsme pro Centrum Paraple vybrali přes 100 milionů korun, loni jsme překonali rekord, když se za jeden večer vybralo přes 25 milionů korun," řekl ČTK ředitel ČT Souček.

„Mám tušení, že by se letos mohlo podařit tuto laťku ještě posunout, protože benefiční koncert České televize minulý týden na pomoc lidem postiženým povodněmi do téhle chvíle získal přes 42 milionů," dodal.

Tisková konference ČT k začátku vysílání StarDance aneb když hvězdy tančí. | Video: Deník/Radek Cihla

Taneční páry začaly trénovat klasické i latinskoamerické tance v létě. Vedle herce Filipa Blažka se z osobností na tanečním parketu se v tomto ročníku objeví herečky Marta Dancingerová a Jana Paulová, osminásobná mistryně světa v bojových sportech Martina Ptáčková, kuchařka Chili Ta a zpěvačka Lucie Vondráčková. Doplní je herec Oskar Hes, paralympionik Jiří Ježek, hudebník Ondřej Ruml a spisovatel Patrik Hartl.

Nově se mohou diváci do StarDance zapojit i se svým vlastním obsahem, a to díky aplikaci iReportér. Témata budou vyhlašovat tvůrci pořadu a společným jmenovatelem pro ně bude tanec. Pro děti a studenty z mateřských, základních a středních škol, je určen projekt Tančí celá škola, který připravil portál ČT edu.

Česká televize už dříve oznámila, že výkony tanečních párů bude hodnotit tříčlenná porota ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer a Jan Tománek, který nahradí Zdeňka Chlopčíka. Tománek se v soutěži čtyřikrát představil jako profesionální tanečník a v porotě usedl v desáté a jedenácté řadě, Chlopčík byl porotcem ve všech předchozích ročnících.

Tisková konference ČT k začátku vysílání StarDance aneb když hvězdy tančí. | Video: Deník/Radek Cihla

Změna nastala i na pozici hlavního choreografa, kterou se rozhodl po několika letech opustit Marek Zelinka. Jeho místo si rozdělí choreografové Ivana Hannichová a Martin Kolda.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit poprvé objevilo v Británii, kde ho BBC uvedla v roce 2004. Česká televize poprvé odvysílala StarDance o dva roky později. Soutěž patří k nejsledovanějším pořadům veřejnoprávní televize. Loňské finále, které ovládli Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, si nenechaly ujít téměř dva miliony lidí.