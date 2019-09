Po roce se na jih Čech vrátil svátek zábavné archeologie. Odborníci z řad historiků a archeologů se oblékly do pravěkých kožešin a látek, aby strávili víkend v obdobích, která milují nejvíce. Malým i velkým návštěvníkům předváděli řemesla a jejich staré postupy.

Po loňské úspěšné Hostině minulosti, která byla oceněna hlavní cenou Zlatý mamut za popularizaci archeologie se letošní Krumbenowe zaměřilo na pravěkou spiritualitu. Vrcholem sobotního večera tak byl keltský rituál vedený druidem. Keltská obětní slavnost vyšla z prastarých rituálních tradic našich předků, nesla ale environmentální poselství současnosti. „V rituálu jsme usilovali o harmonizaci všech čtyř živlů. Pro pravěké lidi byly příroda a to, jestli bude sucho a hlad, životně důležité. Dnešní člověk to tolik nepociťuje, ale i nás se to týká,“ řekla jedna z organizátor akce, která popularizuje archeologii Veronika Puháčková z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Trhákem nedělního programu byla tradiční módní přehlídka nazvaná „Jak obléci pračlověka – módní přehlídka napříč věky“, kterou připravila Kristýna Urbanová. Diváci si užili vtipný průlet vývojem střihů, materiálů a vzorů i změnami priorit, které se v oblékání také projevují.