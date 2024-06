Jen tři dny mají ochránci přírody na to, aby dali dohromady více než čtvrt milionu korun na nákup dvou samic zpětně šlechtěných praturů z Nizozemí. Ve středu 26. června proto vyhlásili sbírku, veřejnost může přispět přes portál pomahamepraturum.cz.

Česká krajina vyhlásila rychlou sbírku, aby mohla převézt dvě samice pratura (na snímku) z Holandska do rezervace v Novohradských horách. | Foto: Se svolením České krajiny

„Obě samice měly původně odjet z Nizozemí do Dánska, v sobotu jim končí karanténa. Z transportu na sever však sešlo a proto nám nizozemská nadace nabídla dvě samice pro Novohradské hory. Když neseženeme finanční prostředky do soboty, budou muset obě samice znovu absolvovat třicetidenní karanténu. Pro divoká zvířata je přitom pobyt v uzavřeném prostředí velmi stresující. Budeme proto velmi rádi, když se nám finanční prostředky podaří zajistit a dvě pratuří slečny bude v sobotu čekat cesta na prosluněné pastviny Novohradských hor namísto dalšího měsíce za mřížemi v holandské karanténě,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která do rezervace v Novohradských horách již bezplatně poskytla dva býky praturů a čtyři klisny divokých koní.

Ochranářská společnost Česká krajina původně plánovala dovézt samice praturů z Nizozemí po prázdninách. A během dvou měsíců oslovit sponzory, dárce i veřejnost se žádostí o podporu. Po prvním dotazu na dostupnost zvířat se však ochránci přírody dozvěděli o smutném osudu pratuřích samic, které v holandské karanténě marně čekají na převoz do Dánska. „Pokud bychom zvířata kupovali až po prázdninách, znamenalo by to vypuštění zvířat z karantény, jejich opětovný odchyt za několik týdnů a dalších třicet dní v uzavřené karanténě. To vše by pro ně bylo velmi stresující. Proto jsme se rozhodli požádat veřejnost o rychlou pomoc,“ doplnil Dalibor Dostál. Poslední detaily o možnosti převozu z holandské karantény se čeští ochránci přírody dozvěděli dnes kolem poledne a okamžitě začali organizovat sbírku.

Ochranářská společnost Česká krajina již v minulých letech přivezla z Nizozemí tři transporty praturů, dva do Milovic a třetí do rezervace u Nýřan na Plzeňsku. Na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.