Přídolí – Poslední dva týdny letošního školního roku má před sebou většina školáků v regionu. Ne však děti z Přídolí. Ty už si od dneška naplno užívají prázdniny. Mohou za to děkovat stavebním pracím, které ve škole vypuknou v pondělí.

„Jelikož jsme bojovali s prostorem, rozhodlo se vedení obce, že školu rozšíří o jednu novou třídu, která se bude nacházet v nástavbě," řekla ředitelka školy Dana Hopfingerová. „Letos jsme měli 26 dětí, příští školní rok už jich ale bude 31, což by byl pro nás problém." Ten by vznikl hlavně v učebně, kde jsou spojeny první tři ročníky. V jedné třídě totiž může být maximálně 20 dětí. První tři ročníky má ale od září navštěvovat 24 žáků. Ředitelka také upozornila, že se počítá, že počet dětí ještě nadále poroste.

Delší prázdniny ale zkomplikovaly život některým rodičům. Týká se to i těch, co mají děti v mateřince. Ta totiž sídlí ve stejné budově. „Rodiče nyní samozřejmě musí řešit, co se svými dětmi během těch dvou týdnů udělají. Leckomu to mohlo nabourat plány. Bude nám ale fungovat speciální třída, do které mohou děti během těch dvou týdnu přijít. Celkově jich tu zůstane zhruba pětina. A to i se školkou," zmínila Dana Hopfingerová.

Učitelé, kteří jsou v Přídolí tři, museli zrychlit výuku. Každopádně, kantorům prázdniny nezačínají. Po dobu dvou týdnů budou normálně chodit do práce. Té je podle slov ředitelky dostatek.

Děti se z prodloužených prázdnin naplno radují. „Mohlo by to takhle být každý rok," usmála se osmiletá Monika Macková. Spolužáci s ní do jednoho souhlasili.