Přesně dvacet let uplyne v neděli 11. října od startu reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Štěpná reakce v něm proběhla 11. října 2000 v 6:19 hodin. Jeden z nejvýznamnějších českých investičních projektů tak operátoři začali uvádět do provozu. Dalším milníkem letošního roku je potom 21. prosinec, kdy Temelín poprvé dodal první bezemisní elektřinu.

Od začátku provozu ČEZ zvýšil výkon Temelína o více než 200 MWe. | Foto: archiv Temelín

Neustálé diskuze, mezinárodní prověrky, odlaďování provozu, ale třeba i posilování bezpečnosti. To jsou jen příklady nejvýznamnějších momentů, které provázely dvacet provozních let Jaderné elektrárny Temelín. Zřejmě nejčastěji byla během dvaceti let skloňována turbína. „Temelínské turbíny jsou prototypové zařízení, jediné svého druhu. Jejich provoz jsme průběžně ladili, postupně jsme obměnili jednotlivé díly a modernizovali pomocná hospodářství obou turbín. A dál budeme jejich provoz optimalizovat,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.