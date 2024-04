Teplotní sešup o víc než patnáct stupňů Celsia během pár hodin zažilo o Velikonočním pondělí Krumlovsko. Před polednem se teplota na některých místech vyšplhala i nad 23 stupňů ve stínu, v Přísečné dokonce na letních 25 °C, v podvečer ale spadla pod deset stupňů. Teplo nebo spíše vedro bychom si měli užít i o nadcházejícím víkend, který slibuje až 27 °C, což je podle meteorologů naprostý extrém.

Předpovědní modely se shodují na tom, že o víkendu by na Krumlovsku měly být letní teploty. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Na apríla totiž na chvíli přišlo léto. I tak by dal shrnout letošní 1. duben, který předvedl to pravé aprílové počasí. Na mnoha místech padaly teplotní rekordy a na těch nejteplejších byla překročena i hodnota 25 °C. Dá se tak mluvit přímo o tzv. letním dni. Mezi nimi byla i Přísečná na Krumlovsku, v Křemži bylo něco pod 25 stupňů, velmi teplo bylo např. i ve Vyšším Brodě. Na 25,7 °C se vyšplhala rtuť teploměru v Rožnově.

Absolutně nejtepleji bylo o Velikonočním pondělí, na které letošní apríl připadl, v Karviné, a to 26,0 °C. „Teplotní extrém byl v pondělí zaznamenán na více než 40 % stanic,“ informoval Český hydrometeorologický ústav. „Po pondělním přechodu studené fronty očekáváme úterní teploty řádově o 10 stupňů Celsia nižší než dnes. V průběhu týdne se ale bude pozvolna oteplovat.“

Tabulka: 10 nejvyšších teplotních rekordů na stanicích s délkou měření alespoň 30 let

Zdroj: ČHMÚ

Na úterý předpověď počasí slibuje nejvyšší denní teploty 11 až 14 ° a proměnlivou oblačnost, na středu většinou polojasno a 12 až 15 °C. Ve čtvrtek, kdy má být zataženo a místy se objeví slabé přeháňky, vystoupají nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C. V pátek už má být kolem dvaceti stupňů.

O víkendu má být extrémní teplo

„Už řadu dní panuje v numerických modelech výrazná shoda nad víkendovým výrazným oteplením. Příliv extrémně teplého vzduchu od jihozápadu by měl vrcholit právě o víkendu, ale zdá se, že velmi teplý vzduch přetrvá v prostoru střední Evropy i na začátku příštího týdne,“ říká ČHMÚ. „Víkendové teploty se budou pohybovat kolem 25 °C, v neděli by mohly lokálně dosahovat až k 27 °C, což je naprostý extrém pro začátek dubna. Tyto teploty jsou o neuvěřitelných 15 až 18 °C nad průměrem (vztaženo k období let 1979 až 2010).“