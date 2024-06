Třicítky jsou tu, přicházejí tropy. Krumlovsko dnes čeká snad i tropická noc

/ANKETA/ Že je na Českorumlovsku, resp. kousek od Vyššího Brodu, nejjižnější bod Česka, se tento týden projeví i na teplotách. Kromě jižní Moravy, která ovšem leží v mnohem nižší nadmořské výšce, zasáhnou tropy tento týden právě Krumlovsko, které bude patřit k nejteplejším oblastem republiky. Z jihu totiž přišel žhavý vzduch ze Sahary a podle předpovědního modelu Aladin to vypadá, že by noc z pondělí na úterý mohla být tropická, tedy teploty by nemusely klesnout pod 20 stupňů Celsia. Vyrazíte k vodě?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tropické teploty lákají lidi k vodě na koupaliště nebo třeba k Lipnu. Na snímku pláž v Lipně nad Vltavou. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová