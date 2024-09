SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Hledáme sociálního pracovníka do týmu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jehož hlavní pracovní náplní bude poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci v rámci obce s rozšířenou působností. Tato pozice vyžaduje samostatnost, schopnost být empatický a zvládat náročné specializované agendy a přímou práci s klienty, a to i v terénu. Budete úzce spolupracovat s úřadem práce, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi. Vaším úkolem bude nejen poskytovat sociální pomoc, ale také vést klienty k pozitivním změnám v jejich životě. Pokud chcete být součástí týmu, který denně mění životy lidí k lepšímu, neváhejte se přihlásit. Finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., osobní příplatek, mimořádné odměny, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, pružná pracovní doba, zdravotní volno (4 dny), volno na péči o osobu blízkou (2 dny) a další výhody stanovené kolektivní smlouvou. V případě zájmu je nutné přihlásit se do výběrového řízení dle informací na webové stránce: https://jobs.ckrumlov.cz 26 280 Kč

Detail nabízené práce