V brzké otevření restaurace doufají v kájovském Konibaru a důkladně se na to připravují. „Jsme v rekonstrukci,“ informoval majitel Konibaru Ondřej Vejvoda. „Co se týká venkovní zahrádky, tu také připravujeme, ale moc si od toho neslibuju, protože v pondělí má být chladno a pršet. Uvidíme, možná zkusíme otevřít pro pravověrné štamgasty. Jak to bude s testy, nevím. Vzhledem k tomu, že se nařízení mění jak na běžícím pásu, počkám až do poslední chvíle a teprve před pondělím se začnu pídit po tom, co aktuálně platí- A podle toho to budeme řešit.“

Vyšebrodská restaurace U Candrů plánuje venkovní zahrádku otevřít až příští týden v pátek, sobotu a neděli. „My totiž už tři roky jedeme na zkrácenou provozní dobu, takže na delší otevření nemáme pracovníky,“ řekl majitel Bohumil Candra. „Otevření zahrádky, kam se moc lidí nevejde, bude pochopitelně záviset také na počasí a do té doby také uvidíme, jaká opatření vlastně budou platit.“

V holubovské restauraci U Mária zatím také tápou, jak to v pondělí bude. Zahrádku otevřou, ale nedokážou si představit stravování hostů v poledne. „Problém je, že se nám na zahrádku všichni ti, kdo chodí pro obědy, nevejdou,“ zamýšlí se nad situací majitelka Hana Pelechová. „Pokud si dají k obědu ještě kafe a budou chtít posedět, ostatní budou stát? Otevření zahrádek je takové polovičaté řešení. Buď se má otevřít všechno, nebo nic. Odpolední nebo večerní posezení na zahrádce už bude v pohodě. Ale z poledního šrumce mám docela vítr. A kdoví jak to ještě vláda vymyslí s testy. Já tu přece nemůžu lidi žádat, aby se mi něčím prokazovali. A nemíním nikoho kontrolovat, ani si na to někoho najímat. Na to nemám prostředky ani chuť. Také nevím, zda se bude moci servírovat na porcelán nebo bude muset být nádobí plastové… No, uvidíme, jako to bude.“

Možnost otevřít předzahrádku vlilo restauratérovi Kamilu Voncovi z Kaplice novou krev do žil. Předzahrádku kavárny a restaurace Pod Věží na kaplickém náměstí už má přichystanou a ohledně příprav nezanedbává ani druhou hospodu. „Je dobře, že můžeme zahrádky otevřít,“ říká. „Je to důležité, aby lidi viděl, že pořád žijeme a že jsme to nezabalili. Už máme naplánované i venkovní koncerty – samozřejmě, až je povolí. A první koncert, co jsme vyhodili na facebooku, už je skoro vyprodaný.“

Na pondělí speciální pivo nepřipravuje. „Ale máme profesionálně vyčištěnou pípu. A co se týká testů, sledujeme vývoj, stejně se to nejspíš ještě změní.“