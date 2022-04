„Kousek od nás, asi deset kilometrů, zrušili jedny závody, a já se rozhodla, že je ve stejném termínu nahradíme naším závodem,“ vysvětlila Kateřina Milsimrová, proč se pustila do pořadatalství. „Měli jsme na to jen tři týdny času, díky pomoci obce a sponzorů jsme to zvládli, snad se to povedlo. Účast je bohatá. Závodilo 51 koní.“

Podle svých schopností a zkušeností se jezdci s koňmi vydávali na dvě trasy. Jedna měřila 28, druhá 20 kilometrů, ovšem některá kola jezdci absolvovali vícekrát podle druhu soutěže. V nejnižší soutěži se jede 20 kilometrů, zatímco v soutěži nejvyšší už jezdci s koňmi zdolávají trasu dlouhou třeba až 160 kilometrů.

Jednou z jezdkyň, které dorazily do cíle až odpoledne, byla Karolína Simková z Roudnice nad Labem. Chvíli koně vodila a pak ho, pro laika poněkud překvapivě, začala polévat studenou vodou. „Máme za sebou trasu dlouhou 80 kilometrů a teď musím koně ochladit, aby mu klesl tep a při veterinární kontrole byl v pořádku. Jízdu jsme si náramně užili, protože je to tady krásné. Terén byl sice trochu vlhký, takže to bylo trochu náročnější, ale prima.“

„Jde o to, aby člověk dojel v co nejrychlejším čase, s co nejzdravějším koněm. V cíli je kontrolují veterináři – tepy, peristaldiku, jestli nekulhá, zdravotní stav koně musí být prostě stoprocentní,“ objasnila Kateřina Milsimrová. „Po dojezdu jezdci koně zchlazují vodou, aby jim srazili tepy, a jejich teplota šla trochu dolů. Maximální tepová frekvence je 64 tepů za minutu, aby kůň mohl projít. Jezdci musí vést během závodu koně tak, aby se nezranil.“

V Dolním Dvořišti se odehrávaly závody disciplín Hobby ZM, Národní Z, L, S, Oblastní mistrovství juniorů a seniorů. „Třeba nejnižší Hobby ZM jezdí jezdci, kteří se učí teprve jezdit a vést koně terénem,“ říkala Kateřina Milsimrová. „Získávají zkušenosti, mají třeba mladé koně, krátce obsedlé, takže i koně získávají zkušenosti. Zatímco v nejvyšších disciplínách jezdci už jedou 100, 120 až 160 kilometrů.“

Do Dvořiště se sjeli jezdci z celé republiky, jeden z Rakouska. Většinou měli arabské plnokrevníky - Shagya araby. Jsou to vznětlivější koně s větší výkonností. Jsou to tzv. koně jednoho pána, temperamentní a jejich hlavní vlastností je vytrvalost.

Také Kateřina Milsimrová se zhlédla v arabech. „Momentálně máme 24 koní. Z nich čtyři jsou nájemní, dvacet je mých. Věnuji se jim po zaměstnání.“ Paní Kateřina věří, že tento ročník nebyl první a současně poslední. „Doufám, že příští rok v tom samém termínu uspořádáme další ročník. Rádi bychom ze závodů udělali tradici.“