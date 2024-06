Dají celou Vltavu? Tým plavkyň vyrazí z Nové Pece přes Lipno až do Mělníka

Uplavat tři sta padesát kilometrů nejdelší českou řekou, šest dní a šest nocí ve Vltavě, ve vodě o teplotě mezi 12 a 16 °C, možná i méně. To čeká sedmnáct žen, které se pokusí o historicky první přeplavbu Vltavy. První členka štafety do ní skočí 13. června na Lipně v Nové Peci, ta poslední, jak celý tým dálkových plavkyň pevně věří, dokrauluje do cíle na soutoku s Labem v Mělníce o necelý týden později. Ještě nikdo to dosud nedokázal.

CZECH LADIES Team se už za pár dní pokusí přeplavat Vltavu. Členky štafety mají za sebou mnohaměsíční trénink. | Foto: CZECH LADIES Team

Projekt Vltava Swim 2024 je vůbec první takový pokus v historii. Nápad přeplavat Vltavu v celé délce jejího toku, kde je to technicky možné, se zrodil v hlavě Kristýny Dykové, zkušené dálkové plavkyně. Je mnohonásobnou mistryní České republiky v dálkovém plavání a má za sebou mimo jiné sólové přeplavby kanálu La Manche (2021) a Severního kanálu (2023). Z okruhu žen pohybujících se v zimním a dálkovém plavání sestavila skupinu šestnácti plavkyň, které jí nyní pomohou její sen naplnit. A Deník bude u toho. CZECH LADIES Team, jehož užší sestava loni štafetově překonala La Manche, i letos staví štafety, tentokrát hned čtyři. „Startovat budeme z Nové Pece na Lipně a každý den se o porci uplavaných kilometrů postará jedna čtyřčlenná štafeta. Plavkyně poplavou nonstop a střídat se budou v hodinových úsecích," vysvětluje členka týmu Anna Bielecká. „Plán je uplavat cirka padesát kilometrů za den rychlostí kolem 2,3 km/h,“ upřesňuje Kristýna Dyková a dodává: „Myslím, že to bude báječný podnik, ale bude to také náročné na logistiku.“ CZECH LADIES Team se už za pár dní pokusí přeplavat Vltavu. Členky štafety mají za sebou mnohaměsíční trénink.Zdroj: CZECH LADIES Team Plavkyně doprovodí lodě, čluny, paddleboardy i karavan. „Těžko bychom se obešly bez našich podporovatelů, kamarádů, kolegů plavců a také sponzorů, kteří nám pomohou uhradit náklady na dopravu, pohonné hmoty, vybavení i jídlo,“ vysvětluje Kristýna Dyková. Jsou ale situace, se kterými si členky plavecké štafety budou muset poradit samy. Podají bezesporu velký fyzický výkon, ale také je nutné se srovnat se spartánskými podmínkami. Jak podotýká Anna Bielecká, budou se potýkat především s vodním stavem Vltavy, v níž jsou letos některé úseky prakticky neplavatelné. „Místa, kde by bylo příliš mělko, případně obejdeme, to se nedá nic dělat, ale možná nám pomohou deště a stav vody bude přijatelný,“ věří Anna Bielecká. Příjemná nebude ani teplota vody a v tomto ohledu je deštivé počasí naopak na překážku. Podle aktuálních informací teplota pod přehradami klesá k 8 °C. „Vracet se opakovaně do studeného neoprenu nebo jen tak v plavkách do temné studené vody ve dne i v noci bude asi náročnější než plavání, ale většina týmu jsou opravdu zkušené a hlavně nadšené ženy, které mají za sebou například štafetovou přeplavbu La Manche, a na celou akci Vltava Swim se důkladně připravovaly,“ představuje tým Kristýna Dyková. CZECH LADIES Team se už za pár dní pokusí přeplavat Vltavu.Zdroj: CZECH LADIES Team Ve Vltavě ostřílené plavkyně čekají ale překážky, které na kanále La Manche nepotkají. „Teď CZECH LADIES Team se už za pár dní pokusí přeplavat Vltavu.Zdroj: CZECH LADIES Teampo deštích počítáme, že se budeme muset vyhýbat kládám a klackům, které mohou ve vodě plavat. Budeme proplouvat mezi vodáky. Navíc začala sezona dravců a k vodě míří spousta natěšených rybářů,“ vyjmenovává Anna Bielecká možné komplikace na trase. I proto bude plavba náročná i pro posádky doprovodných plavidel, které se budou snažit sportovkyním cestu usnadnit a na možné problémy je včas upozornit. I na lodích to zřejmě bude chtít hodně pevné vůle. „Plaveme za každého počasí, pokud bude pršet, bude paradoxně nejlépe té z nás, která bude zrovna ve vodě, na palubě to za deště nebude nic moc,“ směje se. Přestože Vltavu dámy zdolají většinou kraulem, budou plavat pod heslem Plaveme za zdravá prsa na podporu Aliance žen s rakovinou prsu a organizace Bellis. Ty mají v některých městech na Vltavě svá centra a jejich pacientky se symbolicky připojí k plavbě. Organizace pomáhají ženám, které se aktuálně potýkají s akutní fází onemocnění nebo ho v minulosti prodělaly. V České republice si diagnózu rakovina prsu vyslechne každý rok 7600 žen a právě plavání je jednou z nejvhodnějších metod rehabilitace po operacích. CZECH LADIES Team těsně po úspěšném zdolání La Manche. V rozšířené sestavě se už za pár dní pokusí přeplavat Vltavu.Zdroj: CZECH LADIES Team Ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Štěpánka Pokorná k tomu říká: „Bez pohybu a vody není život. Plavání spojuje tyhle dvě nepostradatelné věci. Pomáhá udržet zdraví nebo ho navracet. Jsme šťastné, že se jako zástupkyně žen, které si procházejí nebo prošly léčbou rakoviny prsu, můžeme připojit k této unikátní akci a podpořit všechny ženy, aby se nebály, šly za svými sny a dělaly věci, které je činí šťastnými a dodávají jim sílu.“ „Z propojení plavkyň z týmu CZECH LADIES Vltava Swim a naší organizace máme velkou radost, protože šíření prevence je jedním z našich hlavních poslání,“ říká Nikola Pazderová z Bellis a dodává s úsměvem: „Těšíme se, že naše pacientky inspirujeme vltavskou prvopřeplavbou a ony si třeba půjdou také v tomto čase zaplavat. Ženy dokážou úžasné věci a věřím, že i náročný projekt Vltava Swim holky dají. Kdyby to nebylo obtížné, už by Vltavu dávno přeplavali muži.“

