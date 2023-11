Dva ze tří přívozů, které vozí pasažéry přes Lipno, už jsou na suchu a parkují na břehu. Podle plánů ukončili jejich provozovatelé ve Frymburku a v Dolní Vltavici letošní sezonu. Byla podobná jako v předchozích létech. I když se tu svezlo méně lidí než dříve. Hornoplánský přívoz Pionýr je stále v provozu a bude vozit místní i turisty do té doby, než Lipno zamrzne.

Frymburský převozník Antonín Labaj je kapitánem na převozní lodi Hraničář. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Návštěvníci byli víc na pohodu a v klidu. Sezona byla výjimečná ve velkých výkyvech kolísání hladiny lipenského jezera. Museli jsme být více obezřetnější při nakládání. Ale poradili jsme si i s tím, když jsme měli plný přívoz luxusních vozů značky Porsche,“ uvedl Antonín Labaj, který jezdí s přívozem z Frymburku na Frýdavu. Podle něj lidé více šetří, a převezli tak méně lidí, automobilů i kol, než tu byli zvyklí. „Převezli jsme kolem 50 000 klientů,“ dodal převozník.



Nyní shání materiál od dárců pro vytvoření pochozího mola ke kleci pro otužilce, která je tu každoročně k dispozici. „Domnívám se, že v prosinci bychom to mohli zvládnout,“ doplnil Antonín Labaj.

Přes zimu frymburskou převozní loď čeká oprava podpalubí, hnacího ústrojí, elektromagnetických spojek, bude se měnit paluba a opravovat kormidelna. V nejbližších dnech vyzdvihne za pomoci jeřábu přívoz na břeh.

Opravu čeká i kormidelna frymburského Hraničáře.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Stejné plány má René Wippern majitel přívozu, který pendluje mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem. Také zde skončila sezona s posledním říjnem. „Přívozy jsou lipenským folklórem, který každý rok láká desítky tisíc pasažérů. Ti pak svými příspěvky na sociálních sítích šíří jejich věhlas a užitnou hodnotu dál. To nás všechny těší. Všem přívozníkům patří každoroční velký dík za jejich obětavost, ale i trpělivost, protože s některými pasažéry to občas není úplně jednoduché. Uvidíme, jak dlouho počasí dovolí provozovat přívoz v Horní Plané. Alarmisté s globálním oteplováním říkají, že dlouho, nejspíš celou zimu, naopak podle některých tradičních předzimních předpovědí počasí to vypadá, že led bude nejméně půl metru silný,“ s úsměvem uzavírá Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.

„V současné době provoz přívozu pokračuje, a tudíž nemáme ještě udělané statistiky. V porovnání z předchozími lety tato sezona nebyla ničím výjimečná, spíše se dá říci podprůměrná,“ uvádí Petr Tahotný, vedoucí Hospodářsko správního odboru Města Horní Planá, které je majitelem.

Poslední sezona tu letos skončila až 6. února a provoz byl obnovený o více než dva měsíce později, 24. dubna. Větší opravy tu letos v plánu nemají, pouze běžnou posezonní a předsezonní údržbu.

