Základna Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov v Dolní Vltavici se ve středu dne 19. července dočkala první prezidentské návštěvy. Zavítal sem prezident České republiky Petr Pavel. Program prezidentské návštěvy tým dobrovolných záchranářů pod vedením náčelníka Milana Bukáčka připravil velmi pečlivě.

Prezident Petr Pavel s vodními záchranáři na Lipně. | Foto: Se svolením Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov

Při příjezdu k základně na Dolní Vltavici, kterou vodní záchranáři vybudovali ze společného projektu s rakouskou vodní záchrannou službou, uvítali prezidenta Petra Pavla velmi slavnostně. „Jsme v tuto chvíli právem hrdí na to, co jsme společně vybudovali, kromě silného týmu disponujeme důstojným zázemím, kam se dnes přijel podívat i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Tento týden se zde koná letní soustředění našeho oddílu mládež a dětí, a ti se tak obětavě zapojili do ukázek záchrany, což jim je neskutečnou odměnou a motivací,“ zmínil náčelník Milan Bukáček.

Prezident Petr Pavel za doprovodu své ženy a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby vyslechli prezentaci o činnosti Vodní záchranné služby. „Sloužíme jako dobrovolníci bez nároku na honorář na profesionální úrovni a vedlejšími aktivitami získáváme finance pro naši činnost. Celoročně se věnujeme prevenci, školení vodní záchrany a první pomoci. A jako každoročně jsme i letos proškolili v těchto tématech více než dva tisíce lidí nejen z regionu, ale také ze vzdálenějších lokalit. Například na teambuildingy k nám zavítají i nadnárodní společnosti, v tomto směru máme celoevropský dosah“ dodal Bukáček. Zmínil, že i podpora a spolupráce ze strany Jihočeského kraje je dobrá. „Nově se k tématu financování a podpory Vodní záchranné služby vytvořila komise na celostátní úrovni, a doufám, že problém financování naší organizace bude konečně vyřešen třeba po vzoru horské služby. Co se našich služeb týče, sloužíme celé léto v režimu 24/7. Vodní záchrannou službu tvoří po celé ČR 37 pobočných spolků, tady na Lipně sloužíme my z Českého Krumlova v Dolní Vltavici a kolegové z Českých Budějovic na Modřině“.

Do programu skvěle zapadli i členové Jihočeské záchranné brigády kynologů, kteří předvedli poslušnost záchranářských psů a záchranu z vody. Děti a mládež místního spolku si získali svůj obdiv, neboť měli připravené ukázky záchrany pomocí paddlebordu, házecího pytlíku a velmi věrně simulovali záchranu tonoucí osoby z vody i resuscitaci. „Vychováváme děti a mládež tak, aby jim záchrana byla vlastní. Snažíme se z nich vychovat jedince, kteří obstojí v krizových situacích, což potvrdil letos v březnu sedmnáctiletý člen oddílu, který při nehodě zachránil lidský život“ dodává Bukáček, který vede místní spolek již třicátou sezonu.

„Vážíme si času, který nám pan prezident věnoval. Lipno je největší vodní plocha v České republice, svou významnou roli tu pro místní, podnikatele ve službách, potažmo celé Lipensko, hraje cestovní ruch. Z toho důvodu je třeba, aby u vody bylo bezpečno, zvlášť s ohledem na vysokou nadmořskou výšku a možnou rychlou změnu počasí. Roční statistika utonulých v naší republice je alarmující a lidé jsou kolem jezera celoročně. Proto jim potřebujeme být v nouzi nadosah. Naší ambicí je dosažení alespoň poloprofesionální úrovně vodní záchranné služby a zajištění celoroční bezpečnosti na Lipně,“ dodává Bukáček.

Na závěr návštěvy proběhla na mole za velké pozornosti médií tisková konference. Prezident Petr Pavel zde kromě dvoudenní návštěvy Jihočeského kraje pochvalně zhodnotil i činnost Vodní záchranné služby. „Pro mě to byla velice příjemná návštěva nejenom proto, že je mi to prostředí blízké a že tady záchranné stanici šéfuje můj bývalý kolega a spolužák, ale hlavně proto, že je to parta lidí, kteří ve svém volnu odvádějí úžasnou práci. A myslím, že zrovna teď je to aktuální, když vidíme, kolik úmrtí je na různých vodních plochách. Tito lidé se starají o to, aby všechny naše vodní plochy byly bezpečnější. Chtěl bych jim za to vyjádřit svůj dík a respekt, “ dodal.