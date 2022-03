Dlouholetý ředitel Temelína František Hezoučký dostal medaili Za zásluhy

Válečný veterán a někdejší majitel českokrumlovských hotelů Růže a The Old Inn Jan Horal získal medaili Za zásluhy in memoriam:

Úsilí mladého Jihočecha se vyplatilo. Prezident vyznamenal hoteliéra Jana Horala

Prezident Za zásluhy in memoriam ocenil také režiséra a píseckého rodáka Františka Filipa:

Zemřel režisér František Filip. Jsem kluk z Písku, říkával