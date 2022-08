Projděte se po lipenském mole, které vyrostlo přímo nad pláží. Líbí? Nelíbí?

Co to udělá s provozem přes Krumlov, nyní sledují všichni, kdo se cestování přes město nemohou vyhnout. Včera odpoledne ale, jak se Deník přesvědčil, byl provoz až překvapivě hladký a klidný. Kolony se netvořily ani nikde na trasách vedoucích od Veverek. Jenom mnohé motoristy, kteří přijížděli ke křižovatce U Veverek s úmyslem pokračovat dál k Dolnímu Dvořišti, zákaz překvapil a zaskočil. Na křižovatce zastavovali a otáčeli se zpět.

„Včera kolony byly,“ řekl v úterý místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. „Ty jsou ale nyní v inkriminovaných časech často v důsledku letní turistické sezony. A to už vůbec nemluvě o sobotách, kdy se návštěvníci střídají na Lipně. Tato objížďka tomu přilévá do ohně. Je to na dva měsíce, asi tu bude znatelný problém, ale zatím sledujeme, co to udělá. Dneska to ale prý tak strašné není, tak nevím, čím to je.“

Putovní festival Hrady CZ v Rožmberku nad Vltavou sužoval déšť a kroupy

Modernizace uzavřené silnice je naplánovaná ve třech etapách. Práce začaly od Veverek a budou pokračovat postupně směrem k Dolnímu Dvořišti. První etapa má trvat do 11. září, druhá do 2. října a třetí do 14. října. Obyvatelé Horního Dvořiště mají během první etapy možnost na křižovatce, kde se odbočuje k Hornímu Dvořišti, zabočit pouze směrem k Dolnímu Dvořišti a Kaplici. Během dalších dvou etap budou moci lidé z Horního Dvořiště, Jenína a Rybníka odbočit pouze směrem opačným, tedy k Rožmberku či Vyššímu Brodu. Platí, že ranní autobusové linky mohou trasou projet, odpoledne musí cestující využít autobus do Rybníka k vlaku a následně pendl po Horním Dvořišti.

Nejvíc uzavírka trápí Vyšší Brod

Uzavírku však nepříjemně pocítí obyvatelé Vyššího Brodu. „Působí nám to obrovské komplikace,“ reagoval starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Zasahuje to návštěvníky celého lipenského regionu, ale nejhorší je to pro naše občany a občany sousedních obcí, kteří dojíždějí do zaměstnání do Kaplice nebo Budějovic. Hlavně však do Kaplice, kde jsou velké firmy. A řeší, jak se dostávat do práce a z práce. Oficiální objížďka je přes Rožmberk a Český Krumlov.“ To je však pro Vyšebrodské pořádná zajížďka, což při dnešních cenách pohonných hmot není legrace. Lidé se proto snaží využít jiných cest. „Ty neoficiální komunikace jsou úzké, většinou v majetku lesů, nebo na Drkolné krajská komunikace, která je však oraniště. Pro lidi je objížďka komplikací časovou i finanční. Všechno to vzniklo tím, že se práce posunuly. Mělo se to původně dělat v květnu a červnu. Přes Vyšší Brod vede pro kamiony i osobní dopravu hlavní tah do Rakouska, ale i k letoviskům na Lipně. Obávám se, že tu teď budeme mít o zábavu postaráno. Ovšem udělat se to musí. Hlavní úskalí našeho regionu je, že tu nemáme objízdné trasy. Chtělo by to, aby kraj zrenovoval cestu ze Studánek na Drkolnou a doplnil ji výhybnami, aby se měla auta kde vyhnout.“