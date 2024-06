Dobrý konec má příběh dvou pratuřích samic, které uvázly v karanténě v Nizozemí. Ochránci přírody je dnes vypustili do rezervace velkých kopytníků v Novohradských horách. Namísto mříží, holých stěn a umělého osvětlení si tak od dnešního odpoledne užívají sluncem zalité pastviny u česko-rakouských hranic.

Sbírka, kterou na nákup a urychlený převoz zvířat zorganizovala ochranářská společnost Česká krajina, vynesla potřebné prostředky za jediný den. „Chtěl bych všem moc poděkovat za rychlou pomoc, která nešťastným zvířatům zajistila lepší osud a ušetřila je stresu a strádání. Když jsme sbírku vyhlašovali, nevěřil jsem, že se nám finance podaří vybrat prakticky okamžitě,“ ocenil pomoc veřejnosti Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Potřebnou částku 271 410 korun poslalo 234 dárců ze středy na čtvrtek. Darovali přitom zhruba o deset tisíc korun víc, než bylo potřeba.

Pratuří samice uvázly v karanténě v Nizozemí poté, co byl na poslední chvíli zastaven převoz organizovaný holandskou nadací do Dánska. Čeští ochránci přírody se o jejich smutném osudu dozvěděli ve chvíli, kdy se ptali na možný dovoz zvířat z nizozemského chovného centra někdy v příštích měsících. Protože zvířatům končila karanténa 29. června, bylo třeba zorganizovat jejich převoz a získání finančních prostředků na nákup během tří dnů. Jinak by platná vývozní povolení ztratila platnost a zvířata by v případě převozu do České republiky musela absolvovat nový odchyt a další třicetidenní pobyt v karanténě, který představuje pro divoké kopytníky stresovou zátěž.

„Tato sbírka ukázala, že česká veřejnost je schopná pomoci s řešením problémů i ve vyspělých zemích, jako je Nizozemí. Nejenom pomáhat doma či v chudých rozvojových státech,“ doplnil Dalibor Dostál. Velké kopytníky může veřejnost podporovat i nadále, a to hlasováním ve finále soutěže o ekologické Oskary https://www.eon.cz/energy-globe/hlasovani/rezervace-velkych-kopytniku/ Součástí ceny je finanční odměna, kterou by ochránci přírody využili pro zlepšení o zázemí pro velké kopytníky v milovické rezervaci.

Na zelené stráně Novohradských hor nakonec vyběhlo více zvířat, než ochránci přírody původně plánovali. „Jedna samice porodila mládě v karanténě, druhá krátce před odchytem, takže byly do České republiky převezeny i se dvěma telaty,“ navázal Dalibor Dostál.

Vypouštění zvířat do rezervace bylo poměrně komplikované. Transport se cestou zdržel kvůli uzavírkám v Německu, takže více než tisícovku kilometrů jel nakonec 16,5 hodiny. Místo v šest ráno nakonec dorazil kolem desáté. Navíc návěs nedokázal překonat poslední úsek dlouhý zhruba tři sta metrů, takže zvířata bylo třeba několik hodin překládat na menší přívěs. „Do rezervace tak byla zvířata vypuštěna krátce před patnáctou hodinou,“ zmínil Dalibor Dostál.

Zároveň ocenil dobré podmínky, které mají neziskové organizace v České republice pro pořádání podobných sbírek. „Bez online sbírkových nástrojů, jako je portál Darujme.cz z dílny Nadace Via, nebo aplikací pro komunikaci s dárci, jako je Ecomail, by se nám prostředky takto rychle nepodařilo získat,“ zmínil Dalibor Dostál.

Samice s mláďaty z Nizozemí se připojily ke dvěma nepříbuzným býkům pratura, kteří byli do Novohradských hor převezeni již na přelomu loňského a letošního roku. Založí tak v Česku novou genetickou linii. Kromě praturů jsou v Novohradských horách také divocí koně, které pro novou lokalitu financoval benefiční koncert společnosti JRD. (zug)