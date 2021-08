V neděli 15. srpna se uskutečnila pouť ke cti sv. Vavřince, přičemž právě tato pouť byla zahájena žehnáním nového zvonu sv. Vavřinec za účasti biskupa Mons. Pavla Posáda. Během této události promluvil i starosta obce Ing. Vítězslav Jílek, který vyjádřil radost nad množstvím lidí, kteří se shromáždili na tak významné a mimořádné události, jako je právě tato. „Jsem velice pyšný na to, že občané městyse Přídolí se na tomto krásném zvonu podíleli a to během tak krátké doby,“ vyjádřil obdiv obyvatelům obce starosta.

Na výrobu zvonu se totiž v minulosti uskutečnila veřejná sbírka, přičemž jejími účastníky se stali hlavně obyvatelé Přídolí sami, ale i přídolští rodáci a další dárci, ale i samotný městys. Právě jména těch, kteří přispěli na výrobu zvonu, zdobí jeho okraj. Jednou z rodin, jejichž jméno se skví na zvonu, je i rodina Kollarova, která pochází z nedalekého Oseka.

Na výrobu zvonu se vybralo 240 tis. Kč během pouhých 3 měsíců. Výroby zvonu se ujalo Zvonařství Michala Votruby z Myslkovic. Váha zvonu činí cca 310 kg, přičemž jeho průměr je neuvěřitelných 79,5 cm, jedná se tak o jeden z největších zvonů, jaké kdy Zvonařství Michala Votruby vyrábělo.

Následně se před budovou Úřadu městyse žehnalo nové hasičské technice a jednotce místních hasičů. Velice náročný úkon pak čekal právě na jednotku hasičů. Několik desítek minut trvající úkon, kdy bylo nutné zvon ukotvit do zvonice, byl fyzicky velice náročný akt. Po ukotvení zvonu do zvonice, se poprvé zvon rozezněl právě při probíhající poutní mši svaté. Současně k výročí obce probíhá i výstava, kterou lze shlédnou až do 27. srpna. Ta se nachází se v prostorách Úřadu městyse Přídolí.