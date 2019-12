A momentálně tam panuje krásné slunečné počasí! Čeští lyžaři, kterých do rakouských příhraničních skiareálů Hochficht a Sternstein dorazily stovky, si pochvalují zlepšené lyžařské podmínky a také nově zprovozněné sjezdovky a lanovky.

Na Hochfichtu je již v provozu 7,7 kilometru sjezdovek, na nichž leží do 50 cm sněhu. "Vše nasvědčuje tomu, že konec roku si užijeme v plné parádě," říká Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht. "Ode dneška otevíráme sjezdovky Rehbergabfahrt a Zwieselberg FIS a spouštíme dva kotvové vleky a další čtyřsedačkovou lanovku."

V provozuje je osm z devíti lanovek a vleků a na Silvestra budou v provozu kompletně všechna přepravní zařízení a více než devět kilometrů sjezdovek.

Na Hochfichtu se lyžuje denně od 8:30 do 16:00 včetně Silvestra i Nového roku. Děti do 10 let lyžují za 4 euro na den a studenti do 26 let za dětské ceny. Večerní lyžování je až do odvolání dočasně mimo provoz, protože přednost má zasněžování sjezdovek.

V provozu jsou lanovky a vleky: 10místná kabinková lanovka, čtyrsedačka Hochfichtbahn, čtyrsedačka Zwieselbergbahn, dva kotvové vleky Holzschlaglifte a dva pojízdné koberce v dětských parcích.

"Na Sternstein se ode dneška (pondělí) mohou vydat i velcí lyžaři," říká Martin Řezáč z Lipno Marketingu. "Protože od 30.12. je v provozu kombinovaná kabinková a šestisedačková lanovka Sternsteinexpress a otevřeny jsou sjezdovky Schlepplifthang + Familienabfahrt (1 800 m), a k tomu i dětské hřiště Elefuntasia s pojízdným kobercem, dětskými atrakcemi a výukovým svahem."

V lyžařské škole Happys Schi je možné rezervovat si česky hovořícího lyžařského instruktora. Skiareál Sternstein je v provozu od 8:30 do 16:15. Na Silvestra ale jen do 14 hodin.