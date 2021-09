Výjev jak za starých časů budete moci spatřit v sobotu na břehu Vltavy ve Vyšším Brodě. Vyšebrodští v čele s Robertem Ouředníkem přichystali zajímavou vzpomínku nazvanou Pocta vyšebrodským plavcům.

Vyšebrodští voraři bratři Sýpalové. | Foto: Archiv

Ta vás vrátí do dob, kdy z Vyššího Brodu na Vltavu vyplouvaly dřevěné vory. To znamená, že od 10 do zhruba 16 hodin budou členové z občanského sdružení Vltavan Purkarec vázat vor. Vše je možné sledovat nebo i se zapojit, připravené jsou workshopy pro děti v podobě dílniček. Přijdou i potomci původních plavců, někteří ve městě stále žijí. S nápadem přišel Robert Ouředník z Vyššího Brodu v rámci letošního prvního ročníku participativního rozpočtu.